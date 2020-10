Benevento | nasce il movimento civico | “CambiaVento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota del neonato“CambiaVento“. “CambiaVento è unnato adall’esigenza di un gruppo di giovani, e non solo, del capoluogo sannita e di tutta la Provincia, con lo scopo di raccogliere nuove energie, competenze e professionalità, per dare un contributo ricco di idee e di iniziative, che possano migliorare le condizioni economico e sociali delle nostre comunità e della nostra città. Ilcon l’obiettivo di ramificarsi il più possibile, in quanto le sfide che ci attendono richiedono passi in avanti da parte di tutti coloro che intendano impegnare parte del loro ...