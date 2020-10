Storico club italiano ad un passo dal fallimento: addio a 105 anni di storia (Di martedì 13 ottobre 2020) Uno Storico club italiano è ad un passo dal fallimento: stiamo parlando del Livorno, stanno per andare in fumo 105 anni di storia. La società amaranto non avrebbe versato parte della fideiussione necessaria per salvare la squadra, manca la quota promessa da Cerea Banca. Soltanto l’attuale presidente Raffaele Navvarra e l’ex patron Aldo Spinelli hanno rispettato i propri impegni. Adesso è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo, nel caso in cui non dovesse essere versata l’intera fideiussione, il Livorno scomparirebbe a stagione in corso. I calciatori potrebbero svincolarsi già dalla giornata di mercoledì. Le notizie del giorno – Allarme in casa Juve, lutto per l’ex Roma e l’anteprima ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Unoè ad undal: stiamo parlando del Livorno, stanno per andare in fumo 105di. La società amaranto non avrebbe versato parte della fideiussione necessaria per salvare la squadra, manca la quota promessa da Cerea Banca. Soltanto l’attuale presidente Raffaele Navvarra e l’ex patron Aldo Spinelli hanno rispettato i propri impegni. Adesso è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo, nel caso in cui non dovesse essere versata l’intera fideiussione, il Livorno scomparirebbe a stagione in corso. I calciatori potrebbero svincolarsi già dalla giornata di mercoledì. Le notizie del giorno – Allarme in casa Juve, lutto per l’ex Roma e l’anteprima ...

Uno storico club italiano è ad un passo dal fallimento: stiamo parlando del Livorno, stanno per andare in fumo 105 anni di storia. La società amaranto non avrebbe versato parte della fideiussione ...

Uno storico club italiano è ad un passo dal fallimento: stiamo parlando del Livorno, stanno per andare in fumo 105 anni di storia. La società amaranto non avrebbe versato parte della fideiussione ...'Qui ogni impresa è possibile' è il nome dell'iniziativa di Assolombarda per rappresentare la dinamicità dell'ecosistema economico e del tessuto imprenditoriale lombardo attraverso una mini serie tv.