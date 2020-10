Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Piero Barone: l'indiscrezione sul nuovo Flirt a Mattino 5 (Di martedì 13 ottobre 2020) A Mattino 5, Biagio D'Anelli conferma il Flirt tra Elisabetta Gregoraci, reclusa nella casa del Grande Fratello Vi, e Piero Barone de Il Volo. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 ottobre 2020) A5, Biagio D'Anelli conferma iltra, reclusa nella casa delVi, ede Il Volo.

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la prim… - Klolita179 : Loro che vanno al Grande Fratello per dare un esempio ?? ma andate a cagare #GFvip - Lief_txt : RT @emafederigo: Grande fratello fai vedere le percentuali anonime così sbroccano tutto il giornooooooo Matilde crederà che il 40.5% sia MT… -