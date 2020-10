Giro d’Italia 2020, Sagan: “Ho vinto col mio stile, dando spettacolo” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Finalmente ho vinto col mio stile, ossia facendo spettacolo. Ero da solo con due corridori Movistar e due Ineos: avevo una buona gamba per controllare tutti e fare un numero in salita. Nell’ultima discesa non volevo rischiare per non cadere, ho recuperato per il tratto finale”. Sono queste le parole di Peter Sagan, vincitore della decima tappa del Giro d’Italia da Lanciano a Tortoreto. Lo slovacco di Bora-Hansgrohe ha interrotto un digiuno di 461 giorni. “Ogni tanto ci vuole solo pazienza, la vittoria poi arriva quando non la vuoi più e smetti di provarci troppo – ha raccontato il tre volte campione del mondo ai microfoni della Rai – Oggi si è confermata la mia teoria”. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Finalmente hocol mio, ossia facendo spettacolo. Ero da solo con due corridori Movistar e due Ineos: avevo una buona gamba per controllare tutti e fare un numero in salita. Nell’ultima discesa non volevo rischiare per non cadere, ho recuperato per il tratto finale”. Sono queste le parole di Peter, vincitore della decima tappa deld’Italia da Lanciano a Tortoreto. Lo slovacco di Bora-Hansgrohe ha interrotto un digiuno di 461 giorni. “Ogni tanto ci vuole solo pazienza, la vittoria poi arriva quando non la vuoi più e smetti di provarci troppo – ha raccontato il tre volte campione del mondo ai microfoni della Rai – Oggi si è confermata la mia teoria”.

