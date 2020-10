Serena Enardu pubblica questa foto: fioccano i commenti negativi per l’ex gieffina (Di lunedì 12 ottobre 2020) Serena Enardu non si arrende! Nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, l’ex gieffina continua a mostrare il suo corpo ai suoi numerosi fans. Di certo non un corpo qualsiasi: bensì le sue forme sinuose e scolpite, il suo décolleté sempre in vista e il suo fisico da palestra. Fino all’anno scorso, Serena Enardu faceva … L'articolo Serena Enardu pubblica questa foto: fioccano i commenti negativi per l’ex gieffina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)non si arrende! Nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, l’excontinua a mostrare il suo corpo ai suoi numerosi fans. Di certo non un corpo qualsiasi: bensì le sue forme sinuose e scolpite, il suo décolleté sempre in vista e il suo fisico da palestra. Fino all’anno scorso,faceva … L'articoloper l’exproviene da www.meteoweek.com.

Carattere mite e dolce, l'angelo biondo di Uomini e donne. Che fine ha fatto però Angela Artosin? Oggi scomparsa dalla Tv ...

