Napoli, Zielinski ed Elmas ancora positivi al Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non sono ancora guariti Piotr Zielinski ed Eljif Elmas dal Coronavirus: la situazione dei due calciatori del Napoli La situazione contagiati in Serie A comincia ad essere piuttosto importante: sono ancora 14 al Genoa, 6 all'Inter e 2 al Milan. Il Napoli, come riportato da Il Mattino, non ha ancora recuperato Zielinski ed Elmas. I due centrocampisti, testati positivi al Coronavirus prima della gara contro la Juventus, non hanno ancora dato esito negativo dagli ultimi tamponi effettuati. I due calciatori, comunque, sono asintomatici.

