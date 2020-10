Kean si racconta: “Mia madre è tutto per me. Grazie ad Allegri sono qui ora” (Di domenica 11 ottobre 2020) Moise Kean si racconta e lo fa ai microfoni della Rai a margine della sfida della Nazionale contro la Polonia. Il neo acquisto del Paris Saint-Germain si è aperto a 360° parlando del suo rapporto con la madre e delle vicende legate al mondo del pallone.Kean: madre, razzismo e allenatoricaption id="attachment 892201" align="alignnone" width="594" Kean (Getty Images)/caption"Mia madre è la mia migliore amica, mia sorella, è tutto per me e certo che verrà con me a Parigi", ha esordito Kean parlando del ruolo di sua madre nella sua vita privata e lavorativa. "Con lei ho un rapporto molto stretto e devo solo dirle Grazie".Sul calcio, il razzismo e i tecnici avuti: "Siamo nel ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Moisesie lo fa ai microfoni della Rai a margine della sfida della Nazionale contro la Polonia. Il neo acquisto del Paris Saint-Germain si è aperto a 360° parlando del suo rapporto con lae delle vicende legate al mondo del pallone., razzismo e allenatoricaption id="attachment 892201" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Miaè la mia migliore amica, mia sorella, èper me e certo che verrà con me a Parigi", ha esorditoparlando del ruolo di suanella sua vita privata e lavorativa. "Con lei ho un rapporto molto stretto e devo solo dirle".Sul calcio, il razzismo e i tecnici avuti: "Siamo nel ...

