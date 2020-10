Nuova esplosione a Beirut | 4 morti e diversi feriti | scoppia serbatoio di carburante

(Di sabato 10 ottobre 2020): le ultimissime Terribile ultim’ora da: come riporta la BBC, undiè esploso in un’aria densamente popolata causando 4e ben 30 meriti. L’è avvenuta in particolare a Tariq-al-Jdide ed è stata così forte che ha travolto i vicoli stretti della cittadina. Non sono ancora noti … L'articolo proviene da .

RadioItaliaIRIB : Torna l'incubo a Beirut, nuova esplosione a città: mori e feriti - Steph30_Curry30 : Queste le prime immagini dei soccorsi dopo la nuova esplosione a #Beirut - rassegnagram : Queste le prime immagini dei soccorsi dopo la nuova esplosione a #Beirut (da @rt_com) ?? 2/n - zazoomblog : Torna l’incubo a Beirut nuova esplosione in città: l’onda d’urto fa tremare le case ci sono morti [FOTO e VIDEO] -… - mariocavallaro : L'aumento dei contagi ha come corollario una nuova esplosione dei virologi ed infettivologi da bar o da talk show;… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova esplosione

Vita

Un serbatoio di carburante è esploso in un'area densamente popolata di Beirut, riporta la Bbc. L'incendio che ne è scaturito ha causato 4 morti e 30 feriti nella capitale libanese ancora sotto choc pe ...In Toscana sono 17.095 i casi di positività al Coronavirus, 483 in più rispetto a ieri (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più risp ...