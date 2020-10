Domenica notte uscita A1 per Valmontone chiusa per lavori (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino del sottovia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di Domenica 11 alle 5 di lunedi’ 12 ottobre, sara’ chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi ripristino del sottovia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di11 alle 5 di lunedi’ 12 ottobre, sara’la stazione di, inper chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Ultime Notizie dalla rete : Domenica notte Protestantesimo, sommario puntata dell'11 ottobre | riforma.it Riforma.it Domenica forte calo termico. Sole e clima mite al Sud, dove il peggioramento arriverà lunedì

tra sera e notte si spingeranno anche al di sotto dei 1500 metri. Domenica ancora molte nuvole e piogge sparse al Centro-Nord, con quota neve in ulteriore leggero abbassamento, complice un ...

Covid, sindaco Fermo ricoverato in ospedale

Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro è ricoverato in ospedale: alcuni giorni fa aveva reso noto di essere risultato positivi al coronavirus. (ANSA) ...

