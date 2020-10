Consigli per il Fantacalcio – Matteo Darmian all’asta | Scheda giocatore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matteo Darmian all’asta – Uno degni ultimi movimenti in entrata per l’Inter di Conte, in questa sessione di mercato, è stato l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma. In realtà è stata un’operazione che non ha stupito nessuno, in quanto da tempo si parlava con insistenza dell’approdo del difensore alla società nerazzurra. Darmian, classe ’89, ha vissuto le migliori stagioni con la maglia del Torino, prima di essere acquistato dal Manchester United nell’estate del 2015. La società inglese, lo scorso anno, lo ha ceduto al Parma a titolo definitivo. La Scheda di Matteo Darmian per l’asta Dove giocherà Matteo ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020)all’asta – Uno degni ultimi movimenti in entrata per l’Inter di Conte, in questa sessione di mercato, è stato l’arrivo didal Parma. In realtà è stata un’operazione che non ha stupito nessuno, in quanto da tempo si parlava con insistenza dell’approdo del difensore alla società nerazzurra., classe ’89, ha vissuto le migliori stagioni con la maglia del Torino, prima di essere acquistato dal Manchester United nell’estate del 2015. La società inglese, lo scorso anno, lo ha ceduto al Parma a titolo definitivo. Ladiper l’asta Dove giocherà...

caritas_milano : «#FratelliTutti» scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle [...] Tra i suoi c… - pisto_gol : Consigli per gli acquisti ????Al Milan che senza Ibra non è esistito in fase offensiva darei un consiglio : Vladislav… - giroditalia : Da oggi, ogni giorno alle 12, Giro di Tavola, una ricetta ispirata al territorio della tappa in corso insieme a Che… - duplikey : 6 Consigli per far Spiccare il Volo al tuo Prodotto e Diventare Featured - CaproRoco : @longagnani @Victor05095953 @scramentu Docente a contratto che per non avere ulteriori rogne nella propria miserabi… -