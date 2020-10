PS5 scelta dal 72% degli americani durante i preordini secondo uno studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) secondo uno studio della società di ricerche di mercato VGM, il 72% dei giocatori statunitensi che ha preordinato una console di nuova generazione ha scelto principalmente l'edizione su disco di PS5. Nel frattempo, il 29% degli intervistati ha dichiarato di non essere in grado di effettuare con successo un preordine per una delle console di nuova generazione.Lo studio, condotto dal 23 al 25 settembre, ha intervistato 511 giocatori con sede negli Stati Uniti. Di questi, il 15% ha affermato di aver preordinato con successo una console di nuova generazione. All'interno di questo gruppo, il 72% ha optato per l'edizione su disco di PS5, il 30% ha scelto Xbox Series X, il 10% l'edizione digitale PS5 e l'8% Xbox Series S.Del 29% degli intervistati che non è stato in grado di effettuare un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020)unodella società di ricerche di mercato VGM, il 72% dei giocatori statunitensi che ha preordinato una console di nuova generazione ha scelto principalmente l'edizione su disco di PS5. Nel frattempo, il 29%intervistati ha dichiarato di non essere in grado di effettuare con successo un preordine per una delle console di nuova generazione.Lo, condotto dal 23 al 25 settembre, ha intervistato 511 giocatori con sede negli Stati Uniti. Di questi, il 15% ha affermato di aver preordinato con successo una console di nuova generazione. All'interno di questo gruppo, il 72% ha optato per l'edizione su disco di PS5, il 30% ha scelto Xbox Series X, il 10% l'edizione digitale PS5 e l'8% Xbox Series S.Del 29%intervistati che non è stato in grado di effettuare un ...

