Caserma Levante | primo incidente probatorio per i carabinieri coinvolti

Notiziedi_it : Caserma Levante, contestato anche il reato di tortura - CostiChiara : @Spartaco67_ Fonti attendibili dicono che abbia ricevuto la mascherina dalla caserma di Piacenza Levante quando era… - UnioneSarda : #Piacenza - Schiaffeggiato e lasciato seminudo nel cortile della caserma #Levante: nuove accuse per 4 carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma Levante

TG La7

E' in corso in tribunale a Piacenza, davanti al gip, il primo incidente probatorio sul caso della stazione Levante di Piacenza, l'inchiesta che in luglio ha portato all'arresto dei carabinieri della c ...E' in corso in tribunale a Piacenza, davanti al gip, il primo incidente probatorio sul caso della stazione Levante di Piacenza, l'inchiesta che in luglio ha portato all'arresto dei carabinieri della c ...