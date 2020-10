Buon compleanno | Instagram!

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Compie oggi 10 anni una delle app più amate e scaricate al mondo. Era, infatti, il 6 ottobre 2010, quando Kevin Systrom e Mike Krieger, compagni di studi, lanciarono una semplice applicazione per iPhone. Da quel momento, il contatore dei download iniziò a salire vertiginosamente e, oggi, conta 1 miliardo di utenti attivi al mese. Acquistata, nel 2012, da Mark Zuckerbeg, per un miliardo di dollari, Instagram ha, negli anni, cambiato volto. Con funzioni sempre più accattivanti e divertenti, è diventata l’applicazione che detiene il monopolio della condivisione social istantanea. Filtri, profili verificati di gente famosa, storie, Instagram TV e moltissime altre funzioni, la rendono lo spazio virtuale perfetto,, per tenersi sempre in contatto con il mondo. Senza contare la recentissima aggiunta della funzione Reels, brevi video di 15 secondi con ...