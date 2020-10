Parigi diventa zona scarlatta: chiusi i bar, restrizioni ai ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, Parigi diventa zona scarlatta: chiudono i bar, restrizioni nei ristoranti. Scatta il divieto di consumare alcol in strada. Allarme coronavirus in Francia, Parigi diventa zona scarlatta. Le autorità dispongono la chiusura dei bar e restrizioni per i ristoranti. ParigiCoronavirus, Parigi diventa zona scarlatta Dalla giornata del 6 ottobre per i successivi 15 giorni scattano nuove restrizioni nella città di Parigi, che diventa quindi zona scarlatta. In base alle nuove disposizioni, si ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus,: chiudono i bar,nei. Scatta il divieto di consumare alcol in strada. Allarme coronavirus in Francia,. Le autorità dispongono la chiusura dei bar eper iCoronavirus,Dalla giornata del 6 ottobre per i successivi 15 giorni scattano nuovenella città di, chequindi. In base alle nuove disposizioni, si ...

