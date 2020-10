Incredibile al Roland Garros: Djokovic colpisce (involontariamente) la giudice di linea (VIDEO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Succede l’imponderabile nel match tra Novak Djokovic e Karen Khachanov, partita valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Il numero uno del mondo, nel tentativo di rispondere al solito servizio potente del russo, colpisce male la palla che va a finire addosso alla giudice di linea. E la mente non può che tornare indietro di qualche settimana quando il serbo perde la testa agli Us Open e, nel match contro Carreno Busta, fu squalificato dal torneo per aver lanciato una pallata volontaria. Stavolta invece incidente di gioco: ma la coincidenza fa sorridere. Eccetto la povera giudice di linea. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Succede l’imponderabile nel match tra Novake Karen Khachanov, partita valevole per gli ottavi di finale del2020. Il numero uno del mondo, nel tentativo di rispondere al solito servizio potente del russo,male la palla che va a finire addosso alladi. E la mente non può che tornare indietro di qualche settimana quando il serbo perde la testa agli Us Open e, nel match contro Carreno Busta, fu squalificato dal torneo per aver lanciato una pallata volontaria. Stavolta invece incidente di gioco: ma la coincidenza fa sorridere. Eccetto la poveradi

