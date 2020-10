Parma Verona 1-0 LIVE: Faraoni vicino al pari, salva Pezzella sulla linea (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo Stadio Tardini, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Verona si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Verona 1-0 MOVIOLA 24′ Tiro di Favilli – Cresce il pressing degli scaligeri. Calcia Favilli ma non trova la porta. 22′ Occasione Faraoni – Dimarco vede e serve Faraoni che conta i passi e calcia a botta sicura ma Pezzella salva sulla linea. 21′ Tiro di Barak – Ci prova il Verona con il tiro dalla distanza di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo Stadio Tardini, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 24′ Tiro di Favilli – Cresce il pressing degli scaligeri. Calcia Favilli ma non trova la porta. 22′ Occasione– Dimarco vede e serveche conta i passi e calcia a botta sicura ma. 21′ Tiro di Barak – Ci prova ilcon il tiro dalla distanza di ...

