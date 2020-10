Dalla Francia: Kean vicino al Psg. Arriverà in prestito (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo il quotidiano francese l’Equipe, l’attaccante Moise Kean è vicino a lasciare l’Everton per accasarsi al Paris Saint-Germain. La formula del trasferimento, per il classe 2000, sarebbe del prestito. Foto: Twitter Verton L'articolo Dalla Francia: Kean vicino al Psg. Arriverà in prestito proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo il quotidiano francese l’Equipe, l’attaccante Moisea lasciare l’Everton per accasarsi al Paris Saint-Germain. La formula del trasferimento, per il classe 2000, sarebbe del. Foto: Twitter Verton L'articoloal Psg. Arriverà inproviene da Alfredo Pedullà.

