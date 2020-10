Sky e Fox | le novità in arrivo nel mese di ottobre 2020

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La programmazione di Sky e Fox disupera quella, già esplosiva, delprecedente. Se, infatti, il calendario fitto di film in esclusiva e documentari di Sky Arte non fossero sufficienti a soddisfare la sete di cultura pop, e aveste bisogno di intrattenimento puro, tra le proposte delc'è lui, X Factor, che a fineentra nella fase live della gara vera e propria, destinata a concludersi a dicembre, decretando la nuova voce dell'anno. Sul fronte delle serie tv, si segnala che da sabato 10 a domenica 18Fox dedica un intero canale (Fox+1) a The Big Bang Theory, per ripercorrere le vicende quotidiane dei quattro giovani scienziati nerd più famosi del piccolo schermo. Show cult a parte – compreso l'episodio speciale ...

Con gli ultimi due episodi in onda giovedì 1 ottobre su Fox Crime si conclude The Chi 3, trasmessa in prima visione assoluta per l'Italia dal canale 112 di Sky. La serie drammatica scritta e prodotta ...