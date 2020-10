Giro d’Italia 2020, i favoriti della vigilia: Nibali per la storia, Thomas e Fuglsang i grandi attesi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ormai ci siamo, sta per aprirsi il sipario sul Giro d’Italia 2020. Un’edizione, la numero 103, che ad ogni modo passerà alla storia per la sua collocazione autunnale nell’anno della pandemia da Covid-19. Lo stravolgimento del calendario ha probabilmente penalizzato la Corsa Rosa, il cui parterre è un po’ meno ricco rispetto agli ultimi anni vista la vicinanza con il più blasonato (e ricco) Tour de France. I grandi corridori comunque ci sono e potranno dare spettacolo su un percorso come sempre splendido e variegato: si prevede grande equilibrio ed anche questo potrebbe in qualche modo aumentare l’interesse intorno alle tre settimane di gara. Andiamo quindi a scoprire insieme i favoriti della ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ormai ci siamo, sta per aprirsi il sipario suld’Italia. Un’edizione, la numero 103, che ad ogni modo passerà allaper la sua collocazione autunnale nell’annopandemia da Covid-19. Lo stravolgimento del calendario ha probabilmente penalizzato la Corsa Rosa, il cui parterre è un po’ meno ricco rispetto agli ultimi anni vista la vicinanza con il più blasonato (e ricco) Tour de France. Icorridori comunque ci sono e potranno dare spettacolo su un percorso come sempre splendido e variegato: si prevede grande equilibrio ed anche questo potrebbe in qualche modo aumentare l’interesse intorno alle tre settimane di gara. Andiamo quindi a scoprire insieme i...

