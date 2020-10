Formula 1, l’ultimo giro di tamponi rileva dieci positivi al Covid-19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Formula 1 ha reso noto l’esito del giro di tamponi effettuato dal 25 settembre all’1 ottobre. Su 1.822 test effettuati, ben dieci persone sono risultate positive al Covid-19, facendo registrare il dato più alto da inizio stagione. Tuttavia, la Formula 1 ha rassicurato tutti dicendo che non c’è da preoccuparsi poiché i positivi farebbero parte del personale ausiliario e non del personale che ogni giorno girovaga all’interno della bolla. Di seguito la nota ufficiale della FIA: “Questi casi sono stati gestiti in modo rapido ed efficace senza alcun impatto sull’evento (GP di Russia). La presenza di tifosi non ha influito su tale situazione in quanto al pubblico non è stato permesso di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) La1 ha reso noto l’esito deldieffettuato dal 25 settembre all’1 ottobre. Su 1.822 test effettuati, benpersone sono risultate positive al-19, facendo registrare il dato più alto da inizio stagione. Tuttavia, la1 ha rassicurato tutti dicendo che non c’è da preoccuparsi poiché ifarebbero parte del personale ausiliario e non del personale che ogni giornovaga all’interno della bolla. Di seguito la nota ufficiale della FIA: “Questi casi sono stati gestiti in modo rapido ed efficace senza alcun impatto sull’evento (GP di Russia). La presenza di tifosi non ha influito su tale situazione in quanto al pubblico non è stato permesso di ...

