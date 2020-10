Incinta, il marito la fa tatuare sulla pancia, spacca la culla e uccide lei e il bimbo (Di mercoledì 30 settembre 2020) La diciannovenne è stata trovata senza vita, secondo la famiglia sarebbe stato il marito, già noto per comportamenti violenti. Elizabeth Garrow (Fonte foto: web)Un uomo conosciuto su Facebook, la voglia di sposarlo subito, poi, il controllo e le violenze. Questi, gli ultimi anni di vita della diciannovenne, Elizabeth Garrow, descritta dalla sorella Melissa. La ragazza, è stata trovata priva di vita dalla polizia di New York. L’ultima volta che Elizabeth sarebbe stata vista per le strade della città, risalirebbe al 23 settembre scorso, poi la scoperta. La diciannovenne, non lascia soltanto la sua amata figlia di un anno, ma era anche Incinta di un secondo bambino. Per ora, tutti gli indizi porterebbero al marito. Mamma uccisa, parla la sorella: “Il marito la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) La diciannovenne è stata trovata senza vita, secondo la famiglia sarebbe stato il, già noto per comportamenti violenti. Elizabeth Garrow (Fonte foto: web)Un uomo conosciuto su Facebook, la voglia di sposarlo subito, poi, il controllo e le violenze. Questi, gli ultimi anni di vita della diciannovenne, Elizabeth Garrow, descritta dalla sorella Melissa. La ragazza, è stata trovata priva di vita dalla polizia di New York. L’ultima volta che Elizabeth sarebbe stata vista per le strade della città, risalirebbe al 23 settembre scorso, poi la scoperta. La diciannovenne, non lascia soltanto la sua amata figlia di un anno, ma era anchedi un secondo bambino. Per ora, tutti gli indizi porterebbero al. Mamma uccisa, parla la sorella: “Illa ...

