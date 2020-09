Bologna, addio Supryaga: la Dinamo Kiev dice no ai rossoblù (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Dinamo Kiev ha respinto l’ultima offerta del Bologna per Supryaga: l’attaccante classe 2000 resterà in Ucraina Il Bologna rischia di rinunciare a Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev. Come riportato da Sky Sport, il club ucraino ha respinto l’ultima offerta del club rossoblù. In virtù della chiusura odierna del calciomercato, inoltre, la Dinamo non riuscirà a trovare un’alternativa in tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha respinto l’ultima offerta delper: l’attaccante classe 2000 resterà in Ucraina Ilrischia di rinunciare a Vladyslav, attaccante classe 2000 di proprietà della. Come riportato da Sky Sport, il club ucraino ha respinto l’ultima offerta del club rossoblù. In virtù della chiusura odierna del calciomercato, inoltre, lanon riuscirà a trovare un’alternativa in tempo. Leggi su Calcionews24.com

njhsmilee : devo scrivere la didascalia del post di “addio” di Bologna e non ce la faccio, già piango - paolobalestri : @LeroyMerlinITA Fate un giro a Bologna. Ma immagino le direttive siano quelle. Addio - news_bologna : Addio a Luca, il giovane chef schiacciato dal camper - f4t_ale : Quindi l'addio al celibato del mio amico sarà andare a Bologna a mangiare in un'osteria della minchia: oh ma che be… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna addio Addio a Messinis, una vita sempre contemporanea La Repubblica Bologna, addio Supryaga: la Dinamo Kiev dice no ai rossoblù

Il Bologna rischia di rinunciare a Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev. Come riportato da Sky Sport, il club ucraino ha respinto l’ultima offerta del club ...

Baseball A1, San Marino dice addio allo scudetto

Un’emozionante garasette premia il Bologna, che si conferma campione d’Italia (6-5). Grandi rimpianti per il San Marino, che era partito subito in vantaggio ma ha sofferto troppo il line-up ...

Orsolini, c’è anche la Fiorentina: il tentativo dopo l’addio di Chiesa

A ora non ci sono offerte sul piatto, ma a pochi giorni dalla fine del mercato non sono da escludere sorprese. LA FIORENTINA HA GIA’ ACCETTATO L’OFFERTA PER CHIESA Per Riccardo Orsolini (SCHEDA) del B ...

Il Bologna rischia di rinunciare a Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev. Come riportato da Sky Sport, il club ucraino ha respinto l’ultima offerta del club ...Un’emozionante garasette premia il Bologna, che si conferma campione d’Italia (6-5). Grandi rimpianti per il San Marino, che era partito subito in vantaggio ma ha sofferto troppo il line-up ...A ora non ci sono offerte sul piatto, ma a pochi giorni dalla fine del mercato non sono da escludere sorprese. LA FIORENTINA HA GIA’ ACCETTATO L’OFFERTA PER CHIESA Per Riccardo Orsolini (SCHEDA) del B ...