Bollette, dal 1° ottobre impennata per luce e gas. Arrivano i rincari: prepariamoci (Di mercoledì 30 settembre 2020) Altre brutte, bruttissime notizie per gli italiani: dal primo ottobre ci sarà un forte rincaro delle Bollette. luce e gas subiranno una vera e propria impennata. I prezzi dell’energia tornano sui livelli del pre-Covid. Stando alla nota diffusa dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), per la “famiglia tipo” in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo del 15,6 e dell’11,4 per cento rispettivamente per le Bollette dell’elettricità e del gas. Nel dettaglio, per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia tipo sarà di circa 485 euro. “Dopo il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all’ingrosso nella fase più acuta ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 settembre 2020) Altre brutte, bruttissime notizie per gli italiani: dal primoci sarà un forte rincaro dellee gas subiranno una vera e propria. I prezzi dell’energia tornano sui livelli del pre-Covid. Stando alla nota diffusa dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), per la “famiglia tipo” in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo del 15,6 e dell’11,4 per cento rispettivamente per ledell’elettricità e del gas. Nel dettaglio, per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia tipo sarà di circa 485 euro. “Dopo il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all’ingrosso nella fase più acuta ...

MediasetTgcom24 : Bollette, dal primo ottobre luce a +15,6% e gas a +11,4% #bollette - FilippoGenco : RT @frances79154863: Bollette, dal 1 ottobre : Luce a + 15,6 e gas a + 11,4% ?? Non ho parole !!! - leonemaschio : RT @frances79154863: Bollette, dal 1 ottobre : Luce a + 15,6 e gas a + 11,4% ?? Non ho parole !!! - gi_pavanello : L'ho sentito con le mie orecchie sul telegiornale RAI 3: poiché dal primo ottobre c'è un aumento delle bollette di… - Mario44623861 : RT @frances79154863: Bollette, dal 1 ottobre : Luce a + 15,6 e gas a + 11,4% ?? Non ho parole !!! -