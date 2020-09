"Anche lei non ha fatto un concorso". Salvini, affermazioni scomodissime sulla Azzolina e le graduatorie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si torna a parlare del concorso per docenti. Succede a Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. Ospite nella puntata del 30 settembre Matteo Salvini: "Inutile che il 22 ottobre migliaia di precari si spostino in giro per l'Italia di questi tempi". Il leader della Lega si oppone all'idea della titolare del ministero dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Tra i due non scorre buon sangue e, Anche in questo caso, il numero uno del Carroccio non è d'accordo: "Meglio se vengono stabilizzati i precari che ci sono da anni nelle scuole. D'altronde - lancia poi come frecciatina - Anche il ministro si è autostabilizzato, non ha fatto un concorso". Il riferimento è alla stabilizzazione della grillina come dirigente scolastico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si torna a parlare delper docenti. Succede a Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. Ospite nella puntata del 30 settembre Matteo: "Inutile che il 22 ottobre migliaia di precari si spostino in giro per l'Italia di questi tempi". Il leader della Lega si oppone all'idea della titolare del ministero dell'Istruzione, Lucia. Tra i due non scorre buon sangue e,in questo caso, il numero uno del Carroccio non è d'accordo: "Meglio se vengono stabilizzati i precari che ci sono da anni nelle scuole. D'altronde - lancia poi come frecciatina -il ministro si è autostabilizzato, non haun". Il riferimento è alla stabilizzazione della grillina come dirigente scolastico. ...

