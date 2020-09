Atletico Madrid, Cerezo apre a Messi: “Se vuole giocare con Suarez… Tutto è possibile” (Di martedì 29 settembre 2020) E se l'acquisto di Luis Suarez fosse solo l'inizio? L'Atletico Madrid sogna in grande e dopo il Pistolero chissà che non sia previsto un nuovo colpo da novanta. A far sognare i tifosi è il presidente Colchoneros Enrique Cerezo che parlando a Cadena Cope ipotizza anche l'arrivo di Lionel Messi...Cerezo: "Se Messi vuole giocare con Suarez...""Nella vita, se vuoi qualcosa ... ", inizia così il Cerezo pensiero quando si ipotizza di vedere Lionel Messi in maglia Atletico Madrid. "Se Messi vuole giocare con Luis Suarez allora lo dirò molto chiaro: con entusiasmo, Tutto è possibile. La ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) E se l'acquisto di Luis Suarez fosse solo l'inizio? L'sogna in grande e dopo il Pistolero chissà che non sia previsto un nuovo colpo da novanta. A far sognare i tifosi è il presidente Colchoneros Enriqueche parlando a Cadena Cope ipotizza anche l'arrivo di Lionel...: "Secon Suarez...""Nella vita, se vuoi qualcosa ... ", inizia così ilpensiero quando si ipotizza di vedere Lionelin maglia. "Secon Luis Suarez allora lo dirò molto chiaro: con entusiasmo,è possibile. La ...

DiMarzio : Solo venti minuti, ma sufficienti per fare 2 gol e un assist: il debutto colchonero di #Suarez - romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - TuttoMercatoWeb : TMW - Atletico Madrid, quasi fatta per Cavani: stretta finale per la firma - ItaSportPress : Atletico Madrid, Cerezo apre a Messi: 'Se vuole giocare con Suarez... Tutto è possibile' - - infobetting : Huesca-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. L’effetto Suarez fa v -