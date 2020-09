Iv | Renzi | ' a metà ottobre prima assemblea | ad amministrative liste competitive'

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Questo è un ottimo viatico per le prossime sfide a cominciare dalledi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli dove avremodi Italia Viva belle,e capaci di fare un buon risultato. Italia Viva terrà ala proprianazionale, nella prossima Enews maggiori informazioni: ora è tempo di radicare il partito in modo strutturato e forte sul territorio, le idee e il tempo sono dalla nostra parte". Lo scrive Matteonell'appuntamento settimanale con la sua Enews.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi metà

Met

Un format totalmente dedicato al recital di piano solo. Un nuovo progetto ideato da Stefano Maurizi e co-prodotto da Musicus Concentus e Something Like This. Dal 1 al 3 ottobre in Sala Vanni arriva la ...