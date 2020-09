Federico Fashion Style | ora parrucchiere delle polemiche | litiga con Antonella Mosetti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) «Quindici anni fa ti introdussi a questo mondo», così esordisce la showgirl Antonella Mosetti a «Live – Non è la d’Urso» quando il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style le dice: «Meno male che ti vedo qua, non riesco più a sentirti mi hai bloccato nel telefono». Ed è subito polemica tra i due. Il famoso hair stylist di recente era stato già multato è stato multato per poca trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto della Codacons, e in adesso ha dovuto sostenere le accuse della sua cliente e amica, o «ex amica», Antonella Mosetti che avrebbe confessato che le cadevano i capelli quando andava nel suo salone. A questo affronto Federico Fashion Style si sarebbe difeso dicendo che se lei non rispondeva più alle sue telefonate era perché non voleva pagare i seicento euro che gli doveva.