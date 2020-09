Loretta Goggi piange in diretta, Tale e quale show "fuorilegge": Conti viola le regole Rai sul coronavirus (Di sabato 26 settembre 2020) Troppe emozioni per Loretta Goggi. Dopo essersi presa uno spavento per la protesi caduta a terra a Francesco Paolantoni, la giudice di Tale e quale show ha pianto in diretta per la sorpresa riservaTale dal padrone di casa Carlo Conti. In chiusura di seconda puntata, rima di rivelare la classifica finale (che ha visto in testa Barbara Cola), arriva l'omaggio per la straordinaria artista che festeggia quasi in contemporanea il compleanno (il 29 settembre) e 60 anni di carriera con pochi eguali. Conti fa portare sul palco una torta, con dedica personalizzata: "Chapeau!", il motto della Goggi nella trasmissione. Inoltre, la regia ha trasmesso sul grande schermo anche la Goggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Troppe emozioni per. Dopo essersi presa uno spavento per la protesi caduta a terra a Francesco Paolantoni, la giudice diha pianto inper la sorpresa riservadal padrone di casa Carlo. In chiusura di seconda puntata, rima di rivelare la classifica finale (che ha visto in testa Barbara Cola), arriva l'omaggio per la straordinaria artista che festeggia quasi in contemporanea il compleanno (il 29 settembre) e 60 anni di carriera con pochi eguali.fa portare sul palco una torta, con dedica personalizzata: "Chapeau!", il motto dellanella trasmissione. Inoltre, la regia ha trasmesso sul grande schermo anche la...

