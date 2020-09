Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma picchiata in casa da papà (Di sabato 26 settembre 2020) I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato a Limbiate un uomo che stava picchiando la moglie, dopo che il loro bambino di appena 3 anni ha fatto scattare l’allarme chiedendo aiuto ai vicini. Lo sconcertante episodio si è verificato la scorsa notte: l’uomo, di 36 anni, è stato arrestato in flagranza con l’accusa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma picchiata in casa da papà proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 26 settembre 2020) I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato aun uomo che stava picchiando la moglie, dopo che il loro bambino di appena 3ha fatto scattare l’allarme chiedendo aiuto ai vicini. Lo sconcertante episodio si è verificato la scorsa notte: l’uomo, di 36, è stato arrestato in flagranza con l’accusa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodi 3lainda papà proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma picchiata in casa da papà - IlGroane : Classe in quarantena: bimbo positivo alla primaria Don Milani di Limbiate - ilSaronno : Classe in quarantena: bimbo positivo alla primaria Don Milani di Limbiate -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate bimbo Bimbo di 3 anni di Limbiate vede la mamma picchiata dal padre e la salva allertando vicini e carabinieri Il Cittadino di Monza e Brianza Bimbo di 3 anni di Limbiate vede la mamma picchiata dal padre e la salva allertando vicini e carabinieri

Un uomo di 36 anni, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dai carabinieri : stava picchiando la moglie quando il figlio ...

Un uomo di 36 anni, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dai carabinieri : stava picchiando la moglie quando il figlio ...