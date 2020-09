Bella Ciao: ecco la proposta del PD per l’inno della Resistenza (Di sabato 26 settembre 2020) Il PD ha presentato una proposta che prevede l’esecuzione di Bella Ciao dopo l’inno di Mameli. Ed è già polemica politica Una nuova bufera social. Le acque erano rimaste fin troppo calme dopo le Elezioni Regionali. Ed ecco che il Partito Democratico rincara la dose. Ad essere l’oggetto della polemica, è la proposta da parte del centrosinistra circa l’inserimento della canzone Bella Ciao nei programmi scolastici e l’esecuzione della stessa canzone dopo l’Inno Nazionale. Ma, effettivamente, come stanno davvero le cose? La proposta, di fatto, è stata definitivamente fraintesa. Vediamo, quindi, di conseguenza cosa dice la ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) Il PD ha presentato unache prevede l’esecuzione didopo l’inno di Mameli. Ed è già polemica politica Una nuova bufera social. Le acque erano rimaste fin troppo calme dopo le Elezioni Regionali. Edche il Partito Democratico rincara la dose. Ad essere l’oggettopolemica, è lada parte del centrosinistra circa l’inserimentocanzonenei programmi scolastici e l’esecuzionestessa canzone dopo l’Inno Nazionale. Ma, effettivamente, come stanno davvero le cose? La, di fatto, è stata definitivamente fraintesa. Vediamo, quindi, di conseguenza cosa dice la ...

matteosalvinimi : La Lega si batte per i diritti di studenti, insegnanti e famiglie, in un periodo come questo molto difficile per tu… - LegaSalvini : ++ CI MANCAVA QUESTA NOTIZIA! LA LEGGE DEL PD PER INSERIRE 'BELLA CIAO' NEI PROGRAMMI SCOLASTICI! ++ - 6000sardine : “Se non vogliamo che la parola “comunità” rimanga una metafora, torniamo a scoprire il valore delle persone. Se non… - Cora83919289 : RT @Deputatipd: Esprime i valori della Resistenza e della democrazia, Bella ciao appartiene al Paese, a tutte le forze democratiche. Per qu… - marialetiziama9 : RT @RadioSavana: Dopo Bella Ciao nelle scuole il Pd sta valutando di sostituire l'Inno di Mameli con Waka Waka. #RadioSavana -