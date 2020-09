(Di giovedì 24 settembre 2020)giovedì 24. L’estrazione di giovedì 24/09/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.: Se non visualizzi i...

italiaserait : Vinci Casa 24 settembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - missylasissi : @eva_vinci Tu di più, cara mia, chissà quanti spasimanti avrai sotto casa? - Il_M3ri : @je_vinci @PoliticaPerJedi Con questa analisi riguarda i numeri di marzo e ti verrà freddo... Bisognerebbe fare pi… - antoniorunci : @6d7198da751d4a3 @51inif ... d'accordissimo sui risultati ma se vuoi vincere devi ragionare col portafogli non col… - alecerio : Un mendicante 57enne, vicino a pochi chilometri da casa mia, ha vinto 300.000 euro con un 'Gratta e Vinci'. Quasi q… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

Oggi al via l’estrazione 24 settembre VinciCasa nella speranza che nuova settimana nuova casa. Le vincite sono milionari, e per essere precisi, assegnate ad oggi 140 case. estrazione VinciCasa oggi 24 ...Niente '5' nel concorso Win for Life VinciCasa n° 267 di mercoledì 23 settembre 2020, sono 4 i punti '4'. Niente "5" ancora nel concorso Win for Life VinciCasa n° 267 di mercoledì 23 settembre 2020 me ...