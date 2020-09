Palestre off limits per il Covid Sport in bilico per duemila ragazzi (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 34 gli spazi delle scuole ancora chiusi a Bergamo. L’assessore Poli: «Il Comune garantirà i costi della sanificazione». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 34 gli spazi delle scuole ancora chiusi a Bergamo. L’assessore Poli: «Il Comune garantirà i costi della sanificazione».

Sono 34 gli spazi delle scuole ancora chiusi a Bergamo. L’assessore Poli: «Il Comune garantirà i costi della sanificazione». Pur sospeso tra incertezze e protocolli, lo sport di base bergamasco cerca ...

