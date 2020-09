Cesena, padre 42enne muore in un incidente in moto: verrà sepolto accanto al fratello (Di giovedì 24 settembre 2020) Alex Cucchi, il padre 42enne deceduto sabato scorso in un incidente in moto a Longiano (Cesena), verrà sepolto accanto al fratello gemello Matteo, morto 9 anni fa. Un uomo di 42 anni è deceduto sabato scorso dopo un terribile incidente in moto a Crocetta, frazione di Longiano, comune della provincia di Forlì-Cesena. La vittima, Alex … L'articolo Cesena, padre 42enne muore in un incidente in moto: verrà sepolto accanto al fratello proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020) Alex Cucchi, ildeceduto sabato scorso in unina Longiano (), verràalgemello Matteo, morto 9 anni fa. Un uomo di 42 anni è deceduto sabato scorso dopo un terribileina Crocetta, frazione di Longiano, comune della provincia di Forlì-. La vittima, Alex … L'articoloin unin: verràalproviene da YesLife.it.

magicaGrmente22 : RT @Ansa_ER: Provano a investirlo e lo accoltellano, fermati padre e figlio. Nel Riminese. 25enne operato a Cesena, in prognosi riservata #… - Ansa_ER : Provano a investirlo e lo accoltellano, fermati padre e figlio. Nel Riminese. 25enne operato a Cesena, in prognosi… - joe_tarallo : @StePedrotti Un Roma Cesena dello scorso millennio, in sud. 4 ore sotto al sole con altri 3 ragazzini e il padre di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena padre Calcio C, Maldini: "Sala a Cesena per diventare uomo" Corriere Romagna Calcio C, Maldini: “Sala a Cesena per diventare uomo”

Oltre a fare parte della ristretta categoria di ex giocatori che non sono ingrassati di un etto, martedì sera Paolo Mald ...

"Fateci pescare vongole in tutta la regione"

di Giacomo Mascellani Il giovane pescatore Manuel Guidotti di Cesenatico è il nuovo presidente del Cogemo Ravenna, il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi. Guidotti ha 25 anni e ...

Oltre a fare parte della ristretta categoria di ex giocatori che non sono ingrassati di un etto, martedì sera Paolo Mald ...di Giacomo Mascellani Il giovane pescatore Manuel Guidotti di Cesenatico è il nuovo presidente del Cogemo Ravenna, il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi. Guidotti ha 25 anni e ...