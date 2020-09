Fausto Leali dopo la squalifica ci riprova: proposta ai Balotelli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fausto Leali ha subìto la squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gli sono costate care delle frasi a stampo razziale pronunciate a Enoch Balotelli. La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata, anche, per la squalifica di Fausto Leali. Appena una settimana dopo l’inizio del reality, che ha anche rischiato casi di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha subìto ladalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gli sono costate care delle frasi a stampo razziale pronunciate a Enoch. La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata, anche, per ladi. Appena una settimanal’inizio del reality, che ha anche rischiato casi di … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

