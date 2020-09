Ursula Bennardo osanna il GF Vip | Ex di Uomini e Donne contro la perfezione

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 settembre 2020)si mostra favorevole al Grande Fratello Vip ma soprattutto a quello che, in diversi momenti della giornata succede all’interno della casa. Di cosa stiamo parlando? La ex dama diammette di seguire proprio come tutti gli anni il Grande Fratello Vip, commentando in modo positivo ma anche negativo quello che … L'articoloil GF Vip Ex dilaproviene da www.meteoweek.com.