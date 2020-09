Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 settembre 2020)si aggiungono al cast di A World of, laHBO in cui verranno raccontate ledel sonno dell'app; con loro Nicole Kidman, Keanu Reeves e tanti altri.si uniscono al cast di voci di A World of, la nuovaHBO che conterrà ledel sonno di, tra le app per la salute e il fitness più scaricate sui marketplace Android e Apple.presteranno la loro voce a A World of, la nuova ...