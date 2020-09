Bayern, tifosi spaventati dall’impennata di contagi restituiscono biglietti Supercoppa (Di martedì 22 settembre 2020) La Uefa ha annunciato lo scorso mese di agosto che la Supercoppa Uefa che si giocherà il 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest avrà numero ridotto di spettatori, fino al 30% della capienza dello stadio. L’impianto contiene circa 68mila spettatori. Ma l'impennata di nuovi contagi ha fatto fare marcia indietro a circa 800 tifosi tedeschi che per paura del Covid 19 hanno restituito i biglietti precedentemente acquistati. Così dei previsti 2.000 tifosi bavaresi, solo circa 1.300 sono attesi a Budapest, capitale dell'Ungheria, teatro del duello contro il Siviglia, in programma giovedì alle 20. Gli andalusi saranno sostenuti da 500 persone rinunciando a 2500 biglietti originariamente messi a disposizione dalla UEFA. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) La Uefa ha annunciato lo scorso mese di agosto che laUefa che si giocherà il 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest avrà numero ridotto di spettatori, fino al 30% della capienza dello stadio. L’impianto contiene circa 68mila spettatori. Ma l'impennata di nuoviha fatto fare marcia indietro a circa 800tedeschi che per paura del Covid 19 hanno restituito iprecedentemente acquistati. Così dei previsti 2.000bavaresi, solo circa 1.300 sono attesi a Budapest, capitale dell'Ungheria, teatro del duello contro il Siviglia, in programma giovedì alle 20. Gli andalusi saranno sostenuti da 500 persone rinunciando a 2500originariamente messi a disposizione dalla UEFA. ...

