Altra mazzata per Ballando con le stelle. Todaro operato d'urgenza, la Isoardi senza maestro (Di martedì 22 settembre 2020) Ballando con le stelle senza pace. Il maestro Raimondo Todaro è stato operato d'urgenza per appendicite. Sabato sera, chi ballerà con Elisa Isoardi? Milly Carlucci ha postato un video sull'account ufficiale del programma di RaiUno: "Cari amici come vedete non ci facciamo mancare niente. Avrete letto che il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura abbastanza importante. È stato già operato e stamattina era il solito Raimondo. È andata bene e tutto è bene quel che finisce bene però chiaramente dovrà fare una convalescenza. Per questo vi chiedo di non domandarmi cosa succederà, chi ballerà con Elisa Isoardi. Non lo so, andiamo avanti step by ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020)con lepace. IlRaimondoè statod'per appendicite. Sabato sera, chi ballerà con Elisa? Milly Carlucci ha postato un video sull'account ufficiale del programma di RaiUno: "Cari amici come vedete non ci facciamo mancare niente. Avrete letto che il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura abbastanza importante. È stato giàe stamattina era il solito Raimondo. È andata bene e tutto è bene quel che finisce bene però chiaramente dovrà fare una convalescenza. Per questo vi chiedo di non domandarmi cosa succederà, chi ballerà con Elisa. Non lo so, andiamo avanti step by ...

gs_gianka : #lacattiveria Non sa nemmeno quello che dice questa ignorante...!! SCEMA IMBECILLE... 'Basta sconti nei supermercat… - FedericaFlajani : RT @GonnelliLuca: Leggo questo tweet e dico.verissimo altra mazzata.ed aggiungo: ma tanti non sanno un cazzo sono all'oscuro di cosa stan… - thewaterflea : RT @GonnelliLuca: Leggo questo tweet e dico.verissimo altra mazzata.ed aggiungo: ma tanti non sanno un cazzo sono all'oscuro di cosa stan… - GonnelliLuca : Leggo questo tweet e dico.verissimo altra mazzata.ed aggiungo: ma tanti non sanno un cazzo sono all'oscuro di cos… - CamillaMileto : La strategia futura Serena é meglio che se la vede con Ugo, sennò con Niko prende un’altra mazzata #upas -

Ultime Notizie dalla rete : Altra mazzata Arriva un'altra mazzata alla natalità. Previste 30.000 culle vuote in più La Verità Napoli, picchiate sul bus da ubriaco senza mascherina: «Nessuno ci ha difese»

Un gesto che provoca la reazione di altri passeggeri: «In particolare una signora anziana ... Io ho cercato di toglierglielo di dosso, ma mi sono presa pure io qualche mazzata». Nel frattempo a ...

Follia sul bus a Napoli, ubriaco e senza mascherina aggredisce due donne

Insultate e aggredite da una persona ubriaca e senza mascherina all’interno di un bus della linea 140. È quanto denunciato da due donne che hanno raccontato la loro vicenda a Il Mattino. Il tutto nell ...

Un gesto che provoca la reazione di altri passeggeri: «In particolare una signora anziana ... Io ho cercato di toglierglielo di dosso, ma mi sono presa pure io qualche mazzata». Nel frattempo a ...Insultate e aggredite da una persona ubriaca e senza mascherina all’interno di un bus della linea 140. È quanto denunciato da due donne che hanno raccontato la loro vicenda a Il Mattino. Il tutto nell ...