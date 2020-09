Il Presidente della Figc chiede un recovery fund anche per lo sport

(Di lunedì 21 settembre 2020) Intervenendo ai microfoni di Radio anch’io, su Rai Radio1, ilGabriele Gravina ha dato tre indicazioni: il match di Nations League tra Italia e Olanda – in programma mercoledì 14 ottobre alle 20.45 – si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo; i primi mille tifosi (per ogni partita) che hanno fatto ieri il proprio accesso negli impiantiivi per seguire le partite di Serie A sono un primo passo (ma la volata verso la normalità è lunghissima). E, infine, ha parlato di unper loche, con questa ripartenza, ha bisogno di un supporto esterno (a livello economico). LEGGI> Mihajlovic: «Meno male che ...

lauraboldrini : La morte della giudice di #CorteSuprema #RuthBaderGinsburg è una perdita enorme. Paladina dei diritti delle donne,… - LegaSalvini : ANCHE OGGI, SOLO FINO ALLE 15.00, IN TOSCANA PUOI SCEGLIERE IL BUONGOVERNO DELLA LEGA CON SUSANNA CECCARDI PRESIDEN… - francescoassisi : 'Dal #RecoveryFund una spinta per la transizione ecologica, digitale e l'economia circolare': al… - sportli26181512 : Gravina: 'Mancini ct progetto a medio-lungo termine': Il presidente della Figc è intervenuto ai microfoni di 'Radio… - Ambrogi56194269 : LETAME ROMANISTA. Parte dei tifosi.. giornali.. radio romane.. caro FRIEDKIN il cancro della Roma sono questi VERMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

L’ipotesi di accordo prevede la nascita di una nuova società dove i cinesi non avrebbero la maggioranza. Ma un giudice di San Francisco boccia il bando dell’amministrazione Usa contro WeChat DALL’INVI ...I potenti militari egiziani stanno costruendo due lunghe autostrade nei pressi dell’area delle piramidi. Un’opera che ha sollevato enormi polemiche Un progetto ambizioso ma che, in virtù della sua ubi ...Episodi particolari, dai seggi non mancano mai. Ed allora ecco questo breve ‘bollettino dei naviganti’ dalla provincia di Caserta. Ad Arienzo, precisamente in uno dei seggi ubicati nelnella frazione C ...