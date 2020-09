Comunali Calabria | concluse le fasi di voto con il 62 | 03%

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Si sono concluse Calabria le fasi di voto per le elezioni in 72 Comuni. L’affluenza complessiva registrata oggi alle 15:00 e’ stata del 62,03%; alle elezioni precedenti l’affluenza e’ stata del 63,61%. La provincia che ha registrato maggiore affluenza e’ stata Crotone con il 66,99%, seguita da Reggio Calabria con il 62,27%, Cosenza 60,28%, Catanzaro 59,70% e Vibo Valentia 58,92%. Due le citta’ capoluogo di provincia dove si elegge il sindaco e il Consiglio comunale. A Reggio Calabria ha votato il 67,03%, nel 2014 l’affluenza e’ stata del 65,07%; a Crotone ha votato il 67,64%, alle precedenti comunali la percentuale e’ stata del 71,15%. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domani, martedi’ 22 settembre, a partire dalle 9:00. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Comunali. Dopo la disfatta elettorale, quale futuro per il Pd e la Sinistra? Comunali, Merola: “Regione-Bologna a rischio? Tutto è possibile” Comunali, Lega punta Firenze e Toscana: definitivo tracollo Pd Calenda: “Stiamo uscendo dalla storia, andare subito oltre il Pd” Comunali, bene il centrosinistra in provincia di Roma. Viterbo torna alla destra Comunali, Maurizio Martina (Pd): “Cambiare e ricostruire con umiltà e coraggio”