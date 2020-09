Cede l’anticiclone, meteo sempre più autunnale con viavai di perturbazioni (Di lunedì 21 settembre 2020) La svolta meteo alle porte, legata ad una circolazione perturbata autunnale che prenderà piede sull’Europa e sull’Italia, deriva dallo smantellamento di quel poderoso campo di alta pressione che ha finora dominato in lungo ed in largo su gran parte del Continente. Già da qualche giorno abbiamo osservato l’anticiclone in fase di stanca, tanto che c’è stata maggiore vivacità anche sul Mediterraneo con l’innesco di un ciclone che, per le acque calde del mare, è evoluto in un sistema dalle insolite caratteristiche tropicali con maltempo forte che ha lambito il Sud Italia. L’indebolimento progressivo dell’anticiclone ha permesso il realizzarsi di quelle novità che apriranno ora il varco ad un vero cambiamento. Ci riferiamo ad una depressione che è ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) La svoltaalle porte, legata ad una circolazione perturbatache prenderà piede sull’Europa e sull’Italia, deriva dallo smantellamento di quel poderoso campo di alta pressione che ha finora dominato in lungo ed in largo su gran parte del Continente. Già da qualche giorno abbiamo osservato l’anticiclone in fase di stanca, tanto che c’è stata maggiore vivacità anche sul Mediterraneo con l’innesco di un ciclone che, per le acque calde del mare, è evoluto in un sistema dalle insolite caratteristiche tropicali con maltempo forte che ha lambito il Sud Italia. L’indebolimento progressivo dell’anticiclone ha permesso il realizzarsi di quelle novità che apriranno ora il varco ad un vero cambiamento. Ci riferiamo ad una depressione che è ...

