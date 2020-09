Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 21 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Lunedì 21– I dubbi di Lucy: Lucy vuole uscire con Bela che è al settimo cielo per questo appuntamento. Quello che ostacola la giovane è il pensiero di Paul. Malgrado i due non stanno più insieme, Lucy si sente comunque in colpa. Coloro che le stanno vicino le ricordano che è stato lui a rovinare tutto, lasciandosi sedurre da Annabelle ma Lucy la vede diversamente. In ogni caso deciderà di dare una possibilità a Bela. L'articolod’Amore lunedì 21News Programmi Tv.