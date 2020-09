Zanicchi su Polemica Minigonna a Scuola | no se è Troppo Corta

(Di sabato 19 settembre 2020) Ivaesprime la sua opinione in merito alladivampata al liceo “Socrate” di Roma sull’uso di abiti succinti. “Ci sono minigonne e minigonne. Certo, se è poco sopra il ginocchio va bene anche a, mache si vedono le mutandine proprio no” spiega laall’Adnkronos. “Lava bene se …

_whattheroso : Onestamente preferirei vedere Iva Zanicchi che caga in studio piuttosto che la polemica Zorzi/Iconize #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Zanicchi Polemica

La questione "minigonne a scuola" fa ancora discutere, soprattutto dopo il caso del liceo Socrate di Roma. "Ci sono minigonne e minigonne. Certo, se è poco sopra il ginocchio va bene anche a scuola, m ...La protesta sulla minigonna a scuola, partita in un liceo di Roma, in poco tempo è arrivata anche in tutta Italia. Negli ultimi giorni le “manifestazioni” delle studentesse. Arriva il rimprovero di Iv ...Ha fatto molto scalpore la frase espressa da Fausto Leali nella Casa del Grande Fratello Vip. “Mussolini ha fatto tante cose buone“, la frase incriminata, che ha suscitato un polverone mediatico. Nell ...