Coronavirus: in Francia aumentano i contagi ma l’Eliseo riapre ai visitatori (Di sabato 19 settembre 2020) Nonostante l’incremento di contagi in Francia (oltre 13.215 nuovi casi confermati ieri), il Palazzo dell’Eliseo ha riaperto le porte ai visitatori in occasione degli European Heritage Days, l’evento che si celebra nella capitale ogni anno il 3° fine settimana di settembre. I visitatori, con mascherina e con ingressi contingentati, hanno potuto ammirare la stanza dorata e l’ufficio del presidente, che è stato recentemente ristrutturato, oltre a stanze come l’ufficio della First Lady, i regali degli ospiti e una mostra fotografica sul lavoro di Macron. A causa della pandemia, quest’anno è stato ridotto notevolmente il numero degli ingressi: sono state 2.500 le persone che hanno potuto registrarsi sabato e domenica, un terzo circa rispetto agli anni ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Nonostante l’incremento diin(oltre 13.215 nuovi casi confermati ieri), il Palazzo dell’Eliseo ha riaperto le porte aiin occasione degli European Heritage Days, l’evento che si celebra nella capitale ogni anno il 3° fine settimana di settembre. I, con mascherina e con ingressi contingentati, hanno potuto ammirare la stanza dorata e l’ufficio del presidente, che è stato recentemente ristrutturato, oltre a stanze come l’ufficio della First Lady, i regali degli ospiti e una mostra fotografica sul lavoro di Macron. A causa della pandemia, quest’anno è stato ridotto notevolmente il numero degli ingressi: sono state 2.500 le persone che hanno potuto registrarsi sabato e domenica, un terzo circa rispetto agli anni ...

Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - repubblica : Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: '10 mila contagi in un giorno' [aggiornamento delle 19:43] - SkyTG24 : Coronavirus, Paesi con più casi in 24 ore: oltre 10mila in Spagna, Francia e Israele - ve10ve : RT @udogumpel: Il #SarsCoV2 segue il percorso predetto dagli epidemiologi: prima i giovani, poi dopo ca 6 sett. raggiunge gli anziani: 60 m… - MauroPelizzoni2 : RT @udogumpel: Il #SarsCoV2 segue il percorso predetto dagli epidemiologi: prima i giovani, poi dopo ca 6 sett. raggiunge gli anziani: 60 m… -