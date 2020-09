Lo studio giapponese: 'I tannini dei cachi riducono l'infettività del Coronavirus' (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo i risultati dei test condotti da un gruppo di ricerca della Nara Medical University della città di Kashinara, in Giappone, i tannini dei cachi sarebbero efficaci per indebolire l'infettività ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo i risultati dei test condotti da un gruppo di ricerca della Nara Medical University della città di Kashinara, in Giappone, ideisarebbero efficaci per indebolire l'; ...

Ultime Notizie dalla rete : studio giapponese Coronavirus, uno studio giapponese mostra l'efficacia dei tannini dei cachi contro il Covid - DIRE.it Dire Bandai Namco ha acquistato Reflector Entertainment, lo studio di Unknown 9

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato di aver acquistato lo studio canadese Reflector Entertainment, attualmente al lavoro su Unknown 9 Awakening. La manovra rientra in una strategia che vuo ...

Il Mio Vicino Totoro, 11 anni dall’arrivo in Italia del simbolo dello Studio Ghibli

Quando Il Mio Vicino Totoro uscì al cinema in Giappone il regista Hayao Miyazaki ed il suo Studio Ghibli avevano già all’attivo altre due pellicole di grande successo, Nausicaa della Valle del Vento e ...

Dopo 2.799 giorni il Giappone cambia premier. Ecco chi è e come si muoverà Yoshihide Suga, il successore di Abe

Yoshihide Suga (a destra) con Shinzo Abe, dopo che Suga è stato eletto nuovo capo del partito al governo giapponese alle elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) il 14 settembr ...

