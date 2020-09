Francia: eredi minatori lotte del 1948 verso risarcimento (Di venerdì 18 settembre 2020) PARIGI, 18 SET - Il Consiglio costituzionale della Francia ha accolto il ricorso degli eredi dei minatori che furono licenziati durante gli scioperi del 1948, degenerati in durissimi scontri con la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) PARIGI, 18 SET - Il Consiglio costituzionale dellaha accolto il ricorso deglideiche furono licenziati durante gli scioperi del, degenerati in durissimi scontri con la ...

Francia: eredi minatori lotte del 1948 verso risarcimento

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Il Consiglio costituzionale della Francia ha accolto il ricorso degli eredi dei minatori che furono licenziati durante gli scioperi del 1948, degenerati in durissimi scontri ...

