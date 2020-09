Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu archiviano lo Shamrock: adesso c’è il Bodo/Glimt (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Inter, il 21 agosto scorso, ha chiuso il cammino europeo delle italiane. Oggi il Milan, meno di un mese dopo ha riaperto la stagione sul treno europeo, precisamente in Europa League, a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Dopo i primi venti minuti di studio, ci pensa Zlatan Ibrahimovic a sbloccare la gara diventando il primo marcatore rossonero della stagione 2020/2021. Nella ripresa è Calhanoglu a siglare il doppio vantaggio in una gara senza nessuna sbavatura. Nel finale esordio per Tonali e Brahim Diaz alla loro prima uscita ufficiale con la maglia del Diavolo. adesso il campionato, poi si penserà al Bodo/Glimt. Foto: twitter Milan L'articolo Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) L’Inter, il 21 agosto scorso, ha chiuso il cammino europeo delle italiane. Oggi il, meno di un mese dopo ha riaperto la stagione sul treno europeo, precisamente in Europa League, a Dublino contro loRovers. Dopo i primi venti minuti di studio, ci pensa Zlatana sbloccare la gara diventando il primo marcatore rossonero della stagione 2020/2021. Nella ripresa èa siglare il doppio vantaggio in una gara senza nessuna sbavatura. Nel finale esordio per Tonali e Brahim Diaz alla loro prima uscita ufficiale con la maglia del Diavolo.il campionato, poi si penserà al. Foto: twitterL'articolo...

OptaPaolo : 3137 - Zlatan #Ibrahimovic ha ritrovato il gol in Europa con la maglia del Milan dopo 3137 giorni dall'ultima marca… - AntoVitiello : Tutto secondo copione, il #Milan supera lo #ShamrockRovers e avanza in #EuropaLeague. #Ibrahimovic decisivo, torna… - PietroMazzara : #ibrahimovic torna a segnare in Europa con la maglia del Milan 3137 giorni dopo l’ultimo gol del 15 febbraio 2012,… - MatteInno14 : RT @rtl1025: ?? Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo e Calhanoglu nella ripresa regalano alla squadra di Pioli il primo successo stagionale #… - Mediagol : Shamrock-#Milan, #Pioli: “Vogliamo i gironi di #EuropaLeague. Ibrahimovic un campione, avevo un timore” -