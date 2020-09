Meditazione pratica

(Di giovedì 17 settembre 2020) Per prima cosa, trovate un luogo tranquillo, mettetevi comode, sdraiate o sedute con le gambe incrociate e la schiena diritta. Chiudete gli occhi. Stiamo per cominciamo il nostro viaggio: questa è un’esperienza diguidata. Iniziate concentrandovi sul respiro. Inspirate ed espirate lentamente e profondamente, con le narici alternate. Sentite? Man mano diventate più leggere e abbandonate il nervosismo, vi spogliate della pesantezza. Ponete l’attenzione sui piedi e poi a salire ai popacci, alle gambe e così via. Seguite la voce della nostra Vera. Potete svolgere questo esercizio prima di un apprendimento o la mattina prima di intraprendere la vostra giornata. Per seguire la pillola di Mindfulness “” clicca e ascolta qui

MarinaRubin4 : @marcoapostoli C'è ancora chi pratica la meditazione originaria, seriamente e gratis, e ne trae grande soddisfazione. - salvatorecapas4 : RT @BeppeBort: Mercoledì 16 settembre Meditazione Quotidiana J.Main da “Il Silenzio e la Quiete' La meditazione è la pratica della… - BeppeBort : Mercoledì 16 settembre Meditazione Quotidiana J.Main da “Il Silenzio e la Quiete' La meditazione è la prati… - meditareit : Continuate a sedere in meditazione, ecco la pratica – Shunryu Suzuki-roshi - nannideambrogio : ?? Aggiornamenti sul gruppo di pratica interiore e meditazione di Milano con Nanni Deambrogio in partenza il 16 sett… -

A City Life, a Milano, domenica 20 settembre, fa tappa Wanderlust 108. Quest'anno sarà in versione "ibrida": sarà "live" al parco, ma chi vuole potrà collegarsi allo stesso modo anche in streaming usu ...Lo yoga comprende esercizi di respirazione, meditazione e pose progettate per incoraggiare il rilassamento e ridurre lo stress. Si dice che la pratica dello yoga porti molti benefici sia per la salute ...Dal 25 al 27 settembre l’isola più green delle Baleari ha in programma tre giornate all’insegna dell’armonia tra corpo e mente ed entrare in contatto con nuovi stili di vita MILANO – Dal 25 al 27 sett ...