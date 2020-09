Stefania Orlando età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla concorrente del GFVip 5 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda venerdì 18 settembre 2020, entrerà nella casa più spiata d’Italia Stefania Orlando. In queste ultime ore la showgirl è in isolamento all’interno di un albergo come previsto dal regolamento del reality. Attraverso il suo profilo Instagram, Stefania ha comunicato ciò ai suoi followers: «Amiche e amici buondì, sono al secondo giorno di isolamento, approfitto di questo splendido sole che entra prepotente nella stanza e mentre sorseggio il mio caffè vi penso. C’è chi viene, c’e chi va, c’è chi torna…io arrivo venerdì». In attesa del suo ingresso, scopriamo insieme qualcosa in più su di lei. Quanti anni ha? È sposata? Com’è ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda venerdì 18 settembre 2020, entrerà nella casa più spiata d’Italia. In queste ultime ore la showgirl è in isolamento all’interno di un albergo come previsto dal regolamento del reality. Attraverso il suo profilo Instagram,ha comunicato ciò ai suoi followers: «Amiche e amici buondì, sono al secondo giorno di isolamento, approfitto di questo splendido sole che entra prepotente nella stanza e mentre sorseggio il mio caffè vi penso. C’è chi viene, c’e chi va, c’è chi torna…io arrivo venerdì». In attesa del suo ingresso, scopriamo insieme qualcosa in più su di lei. Quanti anni ha? È sposata? Com’è ...

EzioCalemi : @QueenofSorrow75 venerdì parte con la Stefania Orlando. - sashaa9871 : @Chicca_colors Se non sbaglio, sbirciando un po’ sul profilo della Brandi mi sembra che lei e Stefania Orlando sian… - Chicca_colors : Non credo anzi, per la prima volta daranno valore aggiunto a questi, secondo me alleanza Matilde Brandi - Stefania??… - Chicca_colors : Non sottovalutiamo anche Oppini e Stefania Orlando. #gfvip - Chicca_colors : Ceerto ??entrano la Gregoraci, Stefania Orlando, Brosio, Oppini Denis dosio e sicuramente ci disperiamo per Zorzi ??… -