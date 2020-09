Parma, ds Carli: “Asse di mercato con l’Atalanta per…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il neo ds del Parma Marcello Carli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato di mercato e del rapporto con l'Atalanta. "Con la società nerazzurra il rapporto è importante anche in virtù del precedente Kulusevski: grazie a lui il Parma ha fatto un ottimo campionato e l'Atalanta in pochi mesi ha fatto una plusvalenza straordinaria. C'era questo rapporto e sì, siamo andati a parlare di Traoré e Colley. Però per Traorè, che ora è conosciuto come Diallo c'è un discorso di serenità, c'è una indagine in corso e c'è un temporeggiamento per questo motivo. Per Colley ha temporeggiato l'Atalanta, ha qualche problema legato ai nazionali, a qualche infortunio, e quindi la coperta corta in attacco: a causa di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il neo ds delMarcelloai microfoni di Tuttoweb.com ha parlato die del rapporto con l'Atalanta. "Con la società nerazzurra il rapporto è importante anche in virtù del precedente Kulusevski: grazie a lui ilha fatto un ottimo campionato e l'Atalanta in pochi mesi ha fatto una plusvalenza straordinaria. C'era questo rapporto e sì, siamo andati a parlare di Traoré e Colley. Però per Traorè, che ora è conosciuto come Diallo c'è un discorso di serenità, c'è una indagine in corso e c'è un temporeggiamento per questo motivo. Per Colley ha temporeggiato l'Atalanta, ha qualche problema legato ai nazionali, a qualche infortunio, e quindi la coperta corta in attacco: a causa di ...

ItaSportPress : Parma, ds Carli: 'Asse di mercato con l'Atalanta per...' - - junews24com : Carli, rivelazione sull'asse con la Juve: «Sì, abbiamo parlato di questi giocatori» - - Salvato95551627 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato dei fantasisti in zona salvezza: #Parma in pressing per #Saponara (pupillo di Carli): può arrivare in… - ReylopezReinier : RT @NicoSchira: Si accende il mercato dei fantasisti in zona salvezza: #Parma in pressing per #Saponara (pupillo di Carli): può arrivare in… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato dei fantasisti in zona salvezza: #Parma in pressing per #Saponara (pupillo di Carli): può arrivare in… -